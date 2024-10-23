Футбольный агент Чельцов рассказал, какой процент принято брать от зарплаты футболистов

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, какой процент в агентской среде принято брать от трансфера и зарплаты футболистов.

– Брать процент и от трансфера, и от зарплаты – это нормально?

– Есть комиссия, о которой ты просто договариваешься с клубом. По зарплате – это опять же вопрос сопровождения жизни игрока. Агенты оплачивают дополнительного тренера по физподготовке, если требуется. Или репетитора, если игрок мечтает уехать. Иногда ребята обращаются просто: «У меня сейчас с деньгами не очень, а хочется с невестой сгонять в отпуск». Если у тебя хорошие отношения, то ты можешь дать на поездку в Турцию 300 тысяч рублей, которые с него потом никто не попросит. Это, по сути, инвестиция в будущее. Процент с зарплаты берут именно агенты, а не посредники, у которых, например, хорошие отношения с конкретным клубом. В таком случае посредник может получить условно 30% от комиссии.

– А вся комиссия – это обычно сколько?

– Есть клубы, которые обозначают строго 10% от суммы трансфера. Совершил сделку за 5 миллионов – получил 10%. Можешь попробовать договориться на большее, но там особо без шансов. А бывают клубы, с которыми ты изначально обговорил другой процент. Если приводишь свободного агента, то, естественно, тебе дадут больше выплату.

– А какой процент от зарплаты обычно берут агенты?

– Тут тоже принято 10%, но иногда может быть и 5%, если речь о какой-то действительно большой зарплате. Вот, допустим, ты получаешь миллион рублей в месяц – 100 тысяч отдаёшь агенту. А если зарабатываешь 10 миллионов, то отдавать уже приходится миллион. Сидишь такой дома и после разговора с женой можешь засомневаться. Кто-то может перейти на 5% в такой ситуации. Хотя я считаю, что как ты получал 10%, так и должен получать дальше.

– Почему?

– Об этом была изначальная договорённость. Опять же, без работы агента ты вряд ли получал бы 10 миллионов. Ты же со мной всю дорогу прошёл от 100 тысяч рублей до 10 миллионов. Здесь важно общаться с игроками – понимать, когда и что их смущает. Такое нужно проговаривать, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.