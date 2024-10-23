Черышев: говорить о Галактионове как о главном тренере сборной России пока рановато

Бывший российский футболист Дмитрий Черышев высказался о возможном назначении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в сборную России.

«То, что Галактионов сейчас смог наладить игру «Локомотива», — это большой успех. Он же работал в других клубах, где у него много что не получалось. Галактионов — следующий тренер сборной России? Давайте не торопить события и идти поступательно. Говорить о Галактионове как о главном тренере сборной России пока рановато», — приводит слова Черышева Metaratings.

Галактионов работает в «Локомотиве» с 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял «Ахмат», «Пари НН» и молодёжную сборную России. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.