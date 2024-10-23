Андрей Аршавин дал совет Арсену Захаряну

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян — достойный игрок, который может играть в Испании в таком клубе, как «Реал Сосьедад». Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвёртой. То есть они были хуже только «Барселоны» и «Реала». Он молодой парень, какое-то время всё равно уйдёт на притирку. Помимо этого, надо подождать, пока продадут игроков, которые на данный момент статуснее, дороже. Думаю, он своё время найдёт и будет являться игроком основного состав», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в августе Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. В этом сезоне на поле он пока не появлялся. 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.