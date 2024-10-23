Гладилин: с «Динамо» Мх основные футболисты «Спартака» даже не вышли на замену

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался по итогам матча группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и махачкалинским «Динамо».

«Спартаку» не было важно обыграть «Динамо» Махачкала после поражения от «Краснодара». У красно-белых вышел состав, который не имел игровой практики, а также команда ещё до матча вышла в Путь РПЛ. Уже следующая кубковая игра с «Ростовом» будет проверкой, потому что для обеих команд стоит задача выиграть Кубок России.

В матче с Махачкалой все основные футболисты «Спартака» даже не вышли на замену. Идёт подготовка к матчу с «Пари НН», ведь красно-белые на шестом месте и им нужно обязательно побеждать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.