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Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной»

Тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной»
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Тренера мюнхенской «Баварии» ограбили в Барселоне (Испания). Об этом сообщил ElCaso.cat.

Отмечается, что вчера, 22 октября, на тренера немецкого клуба было совершено нападение. На улице в Барселоне у него украли часы, телефон и кошелёк. Нападавший скрылся с места происшествия, полиция ведёт расследование.

Сегодня, 23 октября, «Бавария» на выезде встретится с «Барселоной» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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