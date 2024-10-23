Колыванов — о Сантосе: что делать Круговому в сборной? Оформлять гражданство Бразилии?

Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новость о том, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет играть за сборную России.

«Дуглас Сантос — хороший футболист. Он обладает хорошей левой ногой, скоростью и отличными передачами. Но что теперь делать Круговому в сборной России? Оформлять гражданство Бразилии? Понятно, что «Зенит» таким образом пытается обойти лимит на легионеров. Но, видимо, Сантос сам хотел получить российское гражданство. Его же не заставляли», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.