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Колыванов — о Сантосе: что делать Круговому в сборной? Оформлять гражданство Бразилии?

Колыванов — о Сантосе: что делать Круговому в сборной? Оформлять гражданство Бразилии?
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новость о том, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет играть за сборную России.

«Дуглас Сантос — хороший футболист. Он обладает хорошей левой ногой, скоростью и отличными передачами. Но что теперь делать Круговому в сборной России? Оформлять гражданство Бразилии? Понятно, что «Зенит» таким образом пытается обойти лимит на легионеров. Но, видимо, Сантос сам хотел получить российское гражданство. Его же не заставляли», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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