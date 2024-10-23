Келлвен рассказал, что сделает тату, если выиграет трофей с ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал, что сделает татуировку, если выиграет какой-нибудь трофей в составе московского клуба.

— Не хотел бы сделать тату, связанные с ПФК ЦСКА?

— Такая идея и правда есть. У меня есть мечта набить трофей. Очень хочется выиграть его с нашим клубом и затем уже сделать татуировку, — приводит слова Келлвена официальный сайт ЦСКА.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.