Моуринью: если «Ман Сити» накажут, «Ман Юнайтед» должен будет мне бонус и медаль

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий в турецком «Фенербахче», считает, что «красные дьяволы» могут стать чемпионами Англии, если обвинения в адрес «Манчестер Сити» о нарушениях правил финансовой устойчивости и развития будут доказаны. В сезоне-2017/2018 «Манчестер Юнайтед» занял второе место, чемпионат Англии выиграл «Манчестер Сити».

«Я думаю, у нас всё ещё есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут. И тогда им («Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») придётся выплатить мне бонус и дать медаль», — приводит слова Моуринью Sky Sports.