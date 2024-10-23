Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью: если «Ман Сити» накажут, «Ман Юнайтед» должен будет мне бонус и медаль

Моуринью: если «Ман Сити» накажут, «Ман Юнайтед» должен будет мне бонус и медаль
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне работающий в турецком «Фенербахче», считает, что «красные дьяволы» могут стать чемпионами Англии, если обвинения в адрес «Манчестер Сити» о нарушениях правил финансовой устойчивости и развития будут доказаны. В сезоне-2017/2018 «Манчестер Юнайтед» занял второе место, чемпионат Англии выиграл «Манчестер Сити».

«Я думаю, у нас всё ещё есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут. И тогда им («Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») придётся выплатить мне бонус и дать медаль», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Материалы по теме
«Пример для многих». Тен Хаг оценил тренерский талант Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android