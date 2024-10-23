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Канищев: если белорусы хотят загубить свой футбол, нужно интегрировать их в РПЛ

Канищев: если белорусы хотят загубить свой футбол, нужно интегрировать их в РПЛ
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Бывший футболист Александр Канищев высказался о возможном включении белорусских клубов в Российскую Премьер-Лигу.

«Если белорусы окончательно хотят загубить свой футбол, то тогда нужно интегрировать пару клубов в РПЛ. Для белорусских клубов, которые попадут в российский чемпионат, это будет пользой. А для всех остальных команд, которые останутся в своём чемпионате, уменьшится конкуренция. Это повлияет на развитие футбола в Беларуси. Но России такая интеграция ничего не даст. Белорусские клубы не настолько сильны и интересны, чтобы это как-то повлияло на наш футбол», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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