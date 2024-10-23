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Суд по разделу имущества Сафонова и его бывшей жены перенесли

Суд по разделу имущества Сафонова и его бывшей жены перенесли
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Судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии перенесено. Новая дата слушания — 29 ноября, информирует интернет-портал «РИА Новости Спорт».

Заседание суда должно было состояться сегодня, 23 октября. Но оно было отложено из-за истребования доказательств. Это уже не первый перенос слушания по данному делу.

Ранее один из московских судов постановил, что голкипер «ПСЖ» и сборной России должен выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Футболист пытался обжаловать решение суда, так как считал, что бывшая супруга будет тратить деньги на ребёнка не по назначению. Однако позже Мосгорсуд утвердил решение о выплате 1/4 части доходов в пользу дочери.

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