«Оренбург» — «Химки»: Михайлов открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).