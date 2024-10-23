Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Химки»: Михайлов открыл счёт на 10-й минуте

«Оренбург» — «Химки»: Михайлов открыл счёт на 10-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Михайлов – 10'     2:0 Барановский – 33'    

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Ростов» — «Локо», «Барса» — «Бавария», старт сезона в НБА, НХЛ и теннис
Топ-матчи среды: «Ростов» — «Локо», «Барса» — «Бавария», старт сезона в НБА, НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android