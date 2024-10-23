Митрофанов — о целях РФС на 2025 год: хотим играть в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил цели Российского футбольного союза на 2025 год. По словам Митрофанова, команда Валерия Карпина должна играть в России.

«Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнёрами и спонсорами. В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матчдэя, шоу-программы, получаем билетный доход. Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают», — приводит слова Митрофанова «Известия».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.