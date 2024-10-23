Журавель конструктивно ответил на критику Карпина в адрес футбольных комментаторов

Известный российский комментатор Тимур Журавель развёрнуто ответил главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину на критику в адрес футбольных комментаторов. Претензия Карпина заключалась в том, что комментаторы не просто рассказывают о происходящем на поле, но и дают свою субъективную оценку этому.

«Из резонансных цитат Карпина про комментаторскую работу мы, комментаторы, не узнали ничего нового. Потому что, руководя нами, Валерий Георгиевич именно такому подходу и пытался нас научить — гоняй мяч, не высказывай оценок. Но как видите, не научил.

Потому что подход Карпина противоречит самой природе нашей работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру. Комментатор — ваш собеседник во время матча, заочный спор с ним часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками как футболисты финтами.

Это действительно в нашей традиции. Когда традицию хотели сломать и посадили рядом с комментатором футболиста-эксперта, это работало недолго. Самим футболистам было неинтересно трудиться в этом формате. Репортажи часто получались скучными и натужными.

Репортаж — не аналитическая записка в школу тренеров. Это формат общения увлечённого и погружённого человека с аудиторией во время матча. И все запоминающиеся репортажи современности от Васиного Тринидада до Шнякинских штанг были исполнены в этом формате.

Просто из разговора Карпина со Смоловым мы в очередной раз узнали, что Георгиевичу такой формат комментария не заходит. Это его зрительско-тренерское право. А наше комментаторское — с ним не согласиться», — написал Журавель в своём телеграм-канале.