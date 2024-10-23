Саша Илич: у меня есть предложения, но не из России

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что ему не поступали предложения по работе из России.

«Пока предложений из России не поступало. У меня есть предложения из других стран, но не из России. Готов ли я вернуться к работе? Да, я готов, но ты никогда не знаешь, что случится завтра», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Напомним, Илич возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча (14 поражений, четыре ничьих, четыре победы). Нижегородцы идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет со «Спартаком» на домашней арене.