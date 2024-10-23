Бонгонда прокомментировал победу «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал победу своей команды в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Игра прошла вчера, 22 октября, в Каспийске. Красно-белые обыграли соперника с минимальным счётом 1:0.

«Самое главное, это был матч, в котором мы были обязаны побеждать. Мы хотели победить. Вот такая была мотивация — победить. Думаю, до удаления ситуация на поле была 50 на 50. Однако всё равно мы контролировали матч. В итоге это была наша игра», — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня появились слухи, что Бонгонда может покинуть «Спартак» ближайшей зимой. В клубе якобы считают, что Тео не оправдывает надежд, получая при этом высокую зарплату.