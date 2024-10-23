Полузащитник «Динамо» Мх Касинтура: не разменял бы победу в Кубке России на вылет из РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура признался, что не променял бы победу в Кубке России на вылет из Российской Премьер-Лиги. При этом он заявил, что кубковый турнир — это отличный шанс проявить себя.

«Кубок России — шанс проявить себя. Как и в чемпионате, мы выходим, бьёмся за клуб, республику и болельщиков. Время покажет, как высоко мы можем подняться. Думаю, я бы не разменял вылет из РПЛ на победу в Кубке», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Накануне «Динамо» уступило «Спартаку» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:1.

После шести сыгранных матчей в Кубке России «Динамо» Мх занимает третье место в группе А с восемью очками.

В РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место с 11 очками.