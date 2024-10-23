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Джанашия: не поддерживаю натурализацию Дугласа Сантоса. В России есть нормальные пацаны

Джанашия: не поддерживаю натурализацию Дугласа Сантоса. В России есть нормальные пацаны
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Бывший футболист Заза Джанашия отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Зачем и для чего Дуглас Сантос сборной России? Наших футболистов не хватает? Россия нигде не выступает, поэтому не вижу смысла вызывать Сантоса в национальную команду. Лучше, чтобы выросли наши пацаны, которые будут выступать, когда нас вернут. Если бы Россия участвовала в официальных турнирах и к чему-то стремилась, то тогда можно было бы рассмотреть его кандидатуру.

Я всегда говорю, что лучше развивать своих футболистов, чем подписывать иностранцев. У нас есть нормальные пацаны, которые должны играть. Это нужно, чтобы Россия была готова к возвращению в официальные турниры. Я не поддерживаю натурализацию Сантоса», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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