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«Оренбург» — «Химки»: Барановский удвоил преимущество хозяев

«Оренбург» — «Химки»: Барановский удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Михайлов – 10'     2:0 Барановский – 33'    

На 33-й минуте Алексей Барановский удвоил преимущество хозяев.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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