«Оренбург» — «Химки»: Барановский удвоил преимущество хозяев
Поделиться
В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Михайлов – 10' 2:0 Барановский – 33'
На 33-й минуте Алексей Барановский удвоил преимущество хозяев.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за пять матчей. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).
Комментарии
- 23 октября 2024
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:29
-
17:29
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:19
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:45