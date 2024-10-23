Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2027 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил города, которые претендуют на проведение финальной игры Лиги чемпионов в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финальный матч в 2027 году должен пройти либо в азербайджанском Баку (Олимпийский стадион), либо в испанском Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», на котором домашние игры проводит «Атлетико».

Прошлый финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» (0:2) прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение лишить Санкт-Петербург права принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Финальный матч прошёл в Париже на стадионе «Стад де Франс»