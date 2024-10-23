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Футбольный агент назвал клубы РПЛ, с которыми удобнее вести дела

Футбольный агент назвал клубы РПЛ, с которыми удобнее вести дела
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Футбольный агент Дмитрий Чельцов ответил на вопрос, с какими клубами Российской Премьер-Лиги удобнее вести дела.

— С кем из клубов тебе удобнее общаться?
— С теми, кто работает быстро и чётко. «Зенит» по Изидору сработал оперативно — за два дня дал ответ по игроку. Другие клубы могут долго тянуть. Тяжело с командами, где непонятен центр принятия решений. Вроде договариваешься с человеком, который занимает соответствующую должность, а потом кто-то ещё передумает. Такие вещи встречаются и в Европе. Условный Конте хочет Лукаку, а спортивный директор — нет. У нас тоже встречается противостояние внутри клубов, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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