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Пользователь с ником «Владислав Безбородов» похвалил работу тёзки-арбитра в соцсетях

Пользователь с ником «Владислав Безбородов» похвалил работу тёзки-арбитра в соцсетях
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Пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова.

«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи», — говорится в комментарии.

Владимиру Безбородову 51 год. В прошлом был профессиональным футболистом. Работу в судействе начал в 2001 году. С 2007-го участвует в качестве арбитра на матчах чемпионата России по футболу.

На данный момент в чемпионате России сыграно 12 туров, по итогам которых первое место занимает «Краснодар», у которого 30 очков. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Следом идёт «Локомотив» (27).

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