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В РФС проведут проверку сообщений в «Телеграме», которые могут принадлежать Безбородову

В РФС проведут проверку сообщений в «Телеграме», которые могут принадлежать Безбородову
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Российский футбольный союз проведёт проверку из-за сообщений в «Телеграме», которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

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