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Аршавин: к концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас

Аршавин: к концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас
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Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о зарплатах игроков после карьеры. Ранее бывший защитник национальной команды России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц более миллиона рублей.

— Жирков заявил, что тратит в месяц больше миллиона рублей. Это характерно для футболистов вашего поколения или слишком много?
— Думаю, кто сколько сохранил, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Кто-то меньше, кто-то больше.

— Вы говорили, что вам комфортно тратить столько, сколько вы сейчас зарабатываете. Но во время карьеры футболиста заработок, понятно, был больше. Трудно было «падать»?
— Мне — нет. Потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует — возникают трудности у семей, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

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