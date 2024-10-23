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Тетрадзе: Россия богата своими футболистами, излишне вызывать Дугласа Сантоса в сборную

Тетрадзе: Россия богата своими футболистами, излишне вызывать Дугласа Сантоса в сборную
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Бывший советский футболист Омари Тетрадзе считает, что защитника «Зенита» Дугласа Сантоса не следует вызывать в отечественную сборную после получения им российского гражданства.

«Россия богата своими футболистами. Население около 150 млн человек — и не можем набрать 11 футболистов в основной состав? В данной ситуации излишне вызывать Дугласа Сантоса в сборную России. Если у нас нет россиян, которые соответствуют уровню «Зенита», то в клубе поступают правильно.

Но, с другой стороны, сейчас идеальное время, чтобы уделить больше внимания детско-юношескому футболу и академиям», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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