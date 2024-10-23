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Тетрадзе: в ЦСКА сделали правильно, убрав Федотова и назначив Николича

Тетрадзе: в ЦСКА сделали правильно, убрав Федотова и назначив Николича
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о смене главного тренера в московском ЦСКА.

«Если у ЦСКА есть результат, значит клуб идёт правильным путём. Помимо результата армейцы сейчас показывают неплохой футбол. С приходом Николича команда преобразилась. Но самое главное в футболе — это стабильность. Очень часто команды один год выступают здорово, а в следующем их как будто подменили. На данный момент в ЦСКА чувствуется рука тренера и уже можно сказать, что в клубе сделали правильно, убрав Федотова и назначив Николича», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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