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Андрей Аршавин: не вижу ни одного футболиста без желания играть за сборную России

Андрей Аршавин: не вижу ни одного футболиста без желания играть за сборную России
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Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о патриотизме нынешнего поколения футболистов национальной команды России.

— Играй вы сейчас в Европе, на месте [Александра] Головина прилетели бы в сборную?
— Надо смотреть по ситуации. Я всегда был рад приезжать в Россию. Сейчас мы с Сашей вне сбора несколько раз встретились в Москве, перекинулись несколькими словами. Мне кажется, он был рад, что приехал.

— Зато другие не поехали на сбор из-за «травм», «болезней». Может быть такое, что они специально находят уважительную причину, чтобы не приезжать?
— Может быть, кто-то так и делает. Но не пойман — не вор. Это не значит, что у них нет чувства патриотизма. Может быть, кто-то хочет отдохнуть. Или у кого-то реально что-то тянет, поэтому лучше взять паузу, но, если бы была игра, он мог бы это перетерпеть. Я не вижу ни одного футболиста в сборной, у кого не хватает патриотизма и кто не хочет играть за национальную команду.

— [Максим] Глушенков не приезжал.
— У него были две травмы. Если бы не повреждения, он приезжал бы и играл.

— [Валерий] Карпин заявил, что хочет поговорить с Максимом. Как вы к этому относитесь?
— Поговорят, ничего страшного. Не вижу больших разногласий между этими людьми, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

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