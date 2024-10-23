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Джанашия: лучше вложить деньги в российские клубы, чем пускать в РПЛ белорусские команды

Джанашия: лучше вложить деньги в российские клубы, чем пускать в РПЛ белорусские команды
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия прокомментировал новость о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

«Белорусские клубы не усилят российский футбол. Сколько должно быть команд в РПЛ, чтобы туда ещё пускать клубы из Беларуси? Российскому футболу это не нужно, потому что в РПЛ есть хорошие команды. Лучше их сделать сильнее и вложить в них деньги, чем запускать к нам белорусские клубы. В Беларуси только одна-две сильные команды, а что с остальными? В них нужно вкладывать деньги, чтобы они составили конкуренцию», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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