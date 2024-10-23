«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Акрон»: Нагаев, Баранок, Витор, Пестряков, Фернандес, Москвичёв, Палиенко, Галоян, Хубулов, Тимошенко, Чибота.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за пять матчей. «Рубин» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (16).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).