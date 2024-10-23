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«Краснодар» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:15 мск

«Краснодар» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:15 мск
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Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» (1) находится на третьей строчке. На первом месте располагается московский ЦСКА (14).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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