«Краснодар» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:15 мск

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» (1) находится на третьей строчке. На первом месте располагается московский ЦСКА (14).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).