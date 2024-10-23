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Андрей Аршавин отреагировал на фразу Валерия Карпина про «людей из Пакистана»

Андрей Аршавин отреагировал на фразу Валерия Карпина про «людей из Пакистана»
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своей реакции на фразу главного тренера сборной России Валерия Карпина, что у национальной команды планировался матч с «людьми из Пакистана».

— Вы посмеялись со слов Карпина про «людей из Пакистана»?
— Нет. Думаю, он сам был разозлён той ситуацией. Считаете, ему хочется просто так тренировать, а потом узнавать, что игры не будет? Он просто в дипломатичной форме высказал своё недовольство, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В начале октябрьского учебно-тренировочного сбора появилась информация, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести встречу «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.

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