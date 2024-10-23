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17-летний Пестряков станет капитаном «Акрона» в кубковом матче с «Рубином»

17-летний Пестряков станет капитаном «Акрона» в кубковом матче с «Рубином»
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17-летний Дмитрий Пестряков будет капитаном «Акрона» в матче с «Рубином» в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в социальной сети.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 8'    

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч.

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