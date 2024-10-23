17-летний Пестряков станет капитаном «Акрона» в кубковом матче с «Рубином»

17-летний Дмитрий Пестряков будет капитаном «Акрона» в матче с «Рубином» в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в социальной сети.

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч.