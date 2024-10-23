«Оренбург» обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов. На 33-й минуте Алексей Барановский удвоил преимущество хозяев.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за шесть матчей. «Оренбург» (3) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).