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«Оренбург» обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Михайлов – 10'     2:0 Барановский – 33'    

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов. На 33-й минуте Алексей Барановский удвоил преимущество хозяев.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице группы В. Команда набрала пять очков за шесть матчей. «Оренбург» (3) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

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