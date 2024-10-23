Лионель Месси будет стримить первый матч «Интер Майами» в плей-офф МЛС с «Атлантой»

Нападающий «Интер Майми» и сборной Аргентины Лионель Месси будет стримить первый матч американского клуба в плей-офф МЛС с «Атлантой Юнайтед», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч состоится 26 октября в 3:30 мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США).

Камера запишет и передаст живую картинку с футбольного поля для стрима в аккаунт МЛС в социальной сети. Трансляция стартует за пять минут до начала матча и станет первым подобным стримом в истории топ-матчей по футболу.

В последний раз команды встречались между собой 19 сентября, тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2.