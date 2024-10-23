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Лионель Месси будет стримить первый матч «Интер Майами» в плей-офф МЛС с «Атлантой»

Лионель Месси будет стримить первый матч «Интер Майами» в плей-офф МЛС с «Атлантой»
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Нападающий «Интер Майми» и сборной Аргентины Лионель Месси будет стримить первый матч американского клуба в плей-офф МЛС с «Атлантой Юнайтед», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч состоится 26 октября в 3:30 мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США).

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Камера запишет и передаст живую картинку с футбольного поля для стрима в аккаунт МЛС в социальной сети. Трансляция стартует за пять минут до начала матча и станет первым подобным стримом в истории топ-матчей по футболу.

В последний раз команды встречались между собой 19 сентября, тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2.

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