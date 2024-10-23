Футбольный агент Чельцов рассказал, как попал на телевидение благодаря комментатору Геничу

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, как он попал на телевидение.

— А как ты вообще попал на Okko?

— Последнее время я жил в ОАЭ, но летом прилетел в Москву. Думал, что ненадолго. Я знал, что Okko будет показывать чемпионат Франции. Попросил Костю Генича узнать: что вообще планируется? Могу ли я быть полезен? Будут ли студии? Костя потом сказал, что мне наберёт Рома Гутцайт. Он позвонил и прямо спросил, как я сам вижу себя в эфире. Я честно признался, что конкретных идей у меня нет, но я знаю игроков, агентов и директоров в Лиге 1. Да и в целом французский футбол. Ещё спустя неделю Гутцайт предложил мне прийти на съёмку перед матчем первого тура «Гавр» — «ПСЖ».

— Какой был состав в студии?

— Корнеев, Григорян, я и ведущая Даша Исаева. Я к этой съёмке готовился — посмотрел детально «Гавр». Про «ПСЖ» и так всё было понятно. Старался рассказать интересные вещи. Единственное, я зачем-то побрился налысо — практически под ноль, ну да ладно. Через пару дней Гутцайт перезвонил и сказал, что всем зашло. Стали периодически приглашать. В том числе на Лигу чемпионов. Спасибо Косте Геничу и Роме Гутцайту, что помогли оказаться на Okko. Вроде хорошо идёт, мне прям нравится. Сейчас из девяти матчей тура Лиги 1 шесть всегда посмотрю, чтобы быть в теме, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.