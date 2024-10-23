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«Волшебство». Иван Таранов — о семиматчевой беспроигрышной серии ЦСКА

«Волшебство». Иван Таранов — о семиматчевой беспроигрышной серии ЦСКА
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о семиматчевой беспроигрышной серии московского ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Почему ЦСКА не проигрывает на протяжении семи матчей? Одним словом — «волшебство» (смеётся). ЦСКА — это команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Так что беспроигрышная серия — это норма, на которую должен выходить любой уважающий себя тренер и специалист, который работает в таком клубе. Но не произошло ничего сверхъестественного, ведь ЦСКА не играл семь матчей подряд с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо».

Не могу согласиться со статистикой, где Николич попал в топ-3 тренеров всех времён ЦСКА по средним набранным очкам. Потому что надо учитывать прошлые года, когда наш чемпионат был сильнее. А также были еврокубки, где ЦСКА играл постоянно. Есть большая заслуга не только Николича, но и всего тренерского штаба, что команда идёт уверенно и хорошо. Это сплочённый результат всей команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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