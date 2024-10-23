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Галактионов рассказал, почему решил выпустить основной состав на матч КР с «Ростовом»

Галактионов рассказал, почему решил выпустить основной состав на матч КР с «Ростовом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях команды на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», а также объяснил выбор стартового состава. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'    

— Матч не несёт турнирной мотивации для «Локомотива». Будете наигрывать новые связки или, может, дадите поиграть молодым футболистам, которые не имеют игровой практики?
— Нет, у нас на этот матч совершенно другие задачи. Мы, мягко говоря, не очень хорошо провели предыдущую встречу РПЛ, поэтому нам важно вернуть игровой тонус и игровые связи, которые были до этого. График позволяет, команда функционально готова, поэтому нам этот матч важен именно с игровой точки зрения. В любом случае играть лучше, чем тренироваться. Есть группа футболистов, которые выйдут во втором тайме на поле, а костяк начнёт матч с первых минут.

— У «Локомотива» насыщенный график, три игры за восемь дней. Насколько это сложно для вас? К тому же на матч с «Ростовом» вы добирались на поезде.
— Это стандартная история. График для нас нормальный, потому что было две недели паузы из-за матчей сборных. Ничего страшного или критического в этом для «Локомотива» нет, работаем и играем. Повторюсь, это лучше, чем проводить тренировочное занятие, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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