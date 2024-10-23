«Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся испанская «Барселона» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.