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Омари Тетрадзе: интеграция белорусских клубов в РПЛ — неплохая идея для начала

Омари Тетрадзе: интеграция белорусских клубов в РПЛ — неплохая идея для начала
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Тренер Омари Тетрадзе высказался по поводу интеграции клубов из Беларуси в Российскую Премьер-Лигу.

«В первую очередь, важно, насколько интеграция белорусских клубов будет правильна с юридической точки зрения. Но это неплохая идея для начала. Если восстановить бывший Советский Союз, хотя говорю слишком громко (смеётся). Если с каждой бывшей республики СССР будут выступать лучшие клубы, то чемпионат будет намного интереснее и эффективнее», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 30 очков после 12 сыгранных матчей.

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