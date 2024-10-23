Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение от «Оренбурга» в Кубке

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о поражении от «Оренбурга» (0:2) в кубковом матче.

«Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол.

Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке», – сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.