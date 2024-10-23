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Агент Дмитрия Чистякова: продление контракта с «Зенитом» не обсуждалось

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о состоянии своего клиента. Вчера, 22 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (1:0) игрок провёл на поле 37 минут из-за отравления. Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

– Сейчас он чувствует себя намного лучше.

– Дмитрия устраивает, что он играет только в Кубке России?

– А вы как думаете?

– Скорее всего, нет.

– А зачем тогда спрашиваете?

– Зимой возможен вариант с арендой?

– Без комментариев.

– Продление контракта с «Зенитом» уже обсуждалось?

– Нет, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.