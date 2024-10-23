«Акрон» — «Рубин»: казанцы открыли счёт в начале первого тайма
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В эти минуты матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу казанцев.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 8'
Дардан Шабанхаджай на восьмой минуте открыл счёт в игре.
«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за пять матчей. «Рубин» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (16).
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
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