«Акрон» — «Рубин»: казанцы открыли счёт в начале первого тайма

В эти минуты матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу казанцев.

Дардан Шабанхаджай на восьмой минуте открыл счёт в игре.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за пять матчей. «Рубин» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (16).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).