«Ростов» — «Локомотив»: Батраков открыл счёт на 17-й минуте, Комаров сравнял спустя две

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Команды из группы B играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 1:1.

На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ростова» спустя две минуты забил хавбек Иван Комаров.

«Локомотив» обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Ростов» (10) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).