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Канищев: получение гражданства РФ не говорит, что Сантос хочет играть за сборную России

Канищев: получение гражданства РФ не говорит, что Сантос хочет играть за сборную России
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Бывший футболист Александр Канищев высказался по поводу получения защитником санкт-петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Если учесть, что Дуглас Сантос — это самый сильный футболист в РПЛ на позиции левого защитника, то даже не должен стоять вопрос, нужен он сборной России или нет. Другое дело, насколько ему нужна игра за сборную? Получение российского гражданства не говорит, что он хочет играть за национальную команду России. Это больше связано с финансовыми вопросами по уплате налогов. Так же было у Клаудиньо и Малкома», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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