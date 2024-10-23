«Он просил не хвалить его, поэтому не буду». Погребняк — о Батракове

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк оценил игру московского «Локомотива» и одного из лидеров железнодорожников хавбека Алексея Батракова.

«В этом сезоне меня приятно удивил весь «Локомотив», не только Батраков. И молодёжь заиграла у них, и хорошая тренерская работа заметна. Ребята молодцы! Батраков сказал не хвалить его, поэтому не буду хвалить», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Московский «Локомотив» с 27 очками в 12 матчах занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Алексей Батраков в текущем сезоне забил семь голов при шести результативных передачах и является лучшим в чемпионате России по системе «гол+пас».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.