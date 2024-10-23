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«Когда покупаешь «Феррари», надо понимать, как с ней обращаться». Палкин — о Мудрике

«Когда покупаешь «Феррари», надо понимать, как с ней обращаться». Палкин — о Мудрике
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением относительного того, что экс-полузащитник команды Михаил Мудрик до сих пор не проявил себя в лондонском «Челси».

«Вам не нужна «Феррари», если вы не умеете ею управлять. Подойдёт и обычная машина. Но если вы покупаете «Феррари», то должны понимать, как с ней обращаться. Таково моё мнение о Мудрике в «Челси».

Я уверен, он продемонстрирует свои качества, когда получит такой шанс. Он тот, кто делает разницу на поле, это абсолютно точно, и это можно увидеть по его игре за сборную. Игроков такого плана практически нет», — приводит слова Палкина Goal.

Полузащитник Мудрик перебрался в «Челси» в январе 2023 года за € 70 млн, но всё ещё остаётся игроком ротации.

В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей за «синих» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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