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Омари Тетрадзе: Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи

Омари Тетрадзе: Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи
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Футбольный тренер Омари Тетрадзе прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

«Самое главное в футболе — стабильность. Нужно, чтобы футболист выступал стабильно на протяжении всего контракта. Но если игрок начинает деградировать, то в руководстве и тренерском штабе клуба это видят. Если в нём не видят перспективу, то его нужно отпускать. Бонгонда сам дал повод «Спартаку» для его продажи», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Бонгонда стал игроком «Спартака» летом 2023 года, он перебрался в Россию из испанского «Кадиса». Всего он провёл за «Спартак» 49 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.

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