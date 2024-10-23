Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками» в Кубке России

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович сказал, что его команда могла бы крупнее обыгрывать подмосковные «Химки» в матче Кубка России.

«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперёд, то мы смогли бы ещё три‑четыре забить. Во второй тайме нас устраивал счёт, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, «Химки» за 90 минут ничего не создали», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.