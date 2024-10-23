Сегодня, 23 октября, прошли матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 23 октября:

17:30. «Галатасарай» (Турция) — «Эльфсборг» (Швеция) — 4:3;

17:30. «Брага» (Португалия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 1:2.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.