Гранат: Бонгонда нельзя назвать ключевым игроком для «Спартака», каким был Квинси Промес

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал информацию, что «Спартак» зимой может расстаться с полузащитником Тео Бонгонда.

«Мне кажется, что Бонгонда неплохо выступает за «Спартак» — он всё равно создаёт остроту впереди. Но его нельзя считать полноценным футболистом стартового состава. Возможно, благодаря его продаже «Спартак» освобождает место для более сильного игрока. Ведь его нельзя назвать ключевым для «Спартака», каким был Квинси Промес. Не думаю, что для клуба это будет большая потеря», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.