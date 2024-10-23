«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Краснодар»: Дюпин, Оласа, Арутюнян, Кайо, Олусегун, Газинский, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Шоштарич, Шнапцев, Боженов, Карапузов, Глейзер, Веснер, Мухин, Царукян.

После пяти сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, заработав одно очко.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).